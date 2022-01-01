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Софт будет работать ежедневно, приводя заинтересованных людей в твой бизнес
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Софт для продвижения Телеграм

Как это работает
Данный функционал позволит вам скачать пользователей любого чата. К примеру вы занимаетесь криптовалютой, все что вам нужно, это найти активные чаты, где находится ваша ЦА. Все остальное софт сделает за вас и подготовит удобный список для дальнейшей работы. Собирай контакты с открытых чатов, закрытых чатов - всех кто писал сообщения, комментариев с канала.

Парсинг

Рассылка

В нашем софте ты найдешь разные механики для рассылки сообщений.
1 - Прямая рассылка по личкам пользователей
2 - Рассылка через PostBot
3 - Рассылка через репост. Каждый аккаунт создает канал с которого происходит отправка сообщения, название канала можно настроить под себя Данный метод показывает самые эффективный показатели. Можно отправлять голосовые сообщения, видео в кружочках и многое другое.
Данный функционал проверит, зарегистрирован ли пользователь в телеграм по этому номеру. Допустим вы спарсили номера клиентов из Вконтакте. Чекер проверит, кто из списка использует телеграм. После чего вы сможете сделать рассылку по этим людям. После завершения процесса ты получишь два файла. 1 - файл с логинами для рассылки, 2 - файл логин/номер что упростит работу отдела продаж и повысит эффективность. Да, клиенту лучше звонить, если нужны хорошие продажи

Чекер номеров

Благодаря этой функции ты можешь создавать различные сценарии для своей рассылки.
Пример: Тебе приходит сообщение в личку, Жека привет, как дела? хотел тебе сказать кое что важное, думаю будет полезно. После того, как человек ответит, аккаунт отправит ему второе заготовленное сообщение. Тут все зависит от твоего креатива.

Автоответчик

Эта функция позволит тебе на полном автомате добавлять целевую аудиторию в чаты. Все добавленные люди увидят твое предложение и примут решение, интересно им это или нет?
В первую неделю советуем добавлять не больше 100/200 человек в день. Далее можете увеличивать кол-во добавлений но не более чем 15% от общего числа пользователей чата.

Инвайтинг

Менеджер задач
Менеджер задач разработан специально для агентств и фрилансеров, которые выполняют задачи по привлечению трафика. Наши инструменты для генерации лидов зарекомендовали себя на рынке и вызвали большой спрос из-за большого количества успешных кейсов и быстрых результатов. Но когда сотрудничаешь с 10 заказчиками, ты не можешь выполнить работу сразу для всех. Теперь это в прошлом. Благодаря менеджеру аккаунтов ты можешь запускать все задачи одновременно, парсить чаты, делать рассылки, чекать номера и тд. То есть запустил рассылку, в это время настроил парсинг для другого клиента и еще 10 рассылок для остальных, все эти задачи будут работать параллельно, экономя твое время.
Планировщик задач: Можешь работать в режиме реального времени, а можешь все настроить на определенный час и пойти заниматься своими делами, софт выполнит все поставленные задачи согласно расписанию.
Редактор Аккаунтов
Эта функция, благодаря которой результат твоей работы кратно возрастет. В нашем редакторе ты можешь изменить ФИО аккаунтов, аватарки, описание профиля. Когда ты правильно оформляешь аккаунты, конверсия переходов растет. Кому понравится, когда ему пишет аноним или бот без аватарки? В редакторе ты сможешь проверить свои аккаунты на спам, это очень упрощает работу, перестанешь сливать аккаунты, давая им правильную отлежку. Ты автоматически можешь выйти из всех сессий, чтобы ненадежный продавец аккаунтов не смог забрать проданный номер обратно. Ты можешь вступать, выходить, удалять чаты прямо с софта. Также ты можешь создавать разные группы для удобства работы. Редактор аккаунтов – незаменимый инструмент для профессионалов.
Клиент Telegram
Благодаря “Клиенту”, ты можешь заходить в аккаунты прямо через софт и общаться с лидами, повышая эффективность продаж через рассылки, видеть все ответы лидов и вести диалог со всех аккаунтов в режиме реального времени.
Секретная технология TeleSpace
Команда TeleSpace внедрила в софт технологию, которая вселяет "душу" в рабочие аккаунты. С TeleSpace ваши боты будут вести себя как настоящие пользователи. Алгоритмы Телеграм быстро распознают профили, предназначенные для рассылки или инвайта. С TeleSpace аккаунт изменится в положительную сторону, продлит себе жизнь и сможет выполнять больший объем задач. Просто попробуй наш софт в деле и почувствуй разницу, первые 3 дня бесплатно.
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Понимаешь, что тема стоящая, но нет времени и желания во всем этом разбираться? Именно поэтому предлагаю тебе заказать привлечение лидов у профессионала, того, кто работает с софтом 24/7, знает все тонкости работы и поможет в первые сутки получить заявки для развития твоего бизнеса. Ты можешь заказать проверку номеров на наличие тг аккаунта, заказать массовую рассылку или инвайтинг в твою группу. Если ты серьезно относишься к своему бизнесу, то точно должен использовать эти инструменты в своей маркетинговой стратегии продвижения.
Заказать услугу
Я и сам разберусь, нужны качественные аккаунты
Купить аккаунты
Канал TeleSpace
В нашем канале вы сможете получать актуальную
информацию по нашему софту, полезные статьи,
а главное, в канале можно найти ссылку на доступ
к БЕСПЛАТНОЙ демо версии софта.
Открыть канал
ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ
На ваш выбор есть 3 тарифных плана
3 месяца
Экономия 2000р
₽10 000
Парсинг

Рассылка сообщений в лс

Рассылка сообщений по чатам

Инвайтинг

Чекер номеров

Менеджер аккаунтов
Купить
Купить
Месяц
Одна лицензия / 1 устройство
Одна лицензия / 1 устройство
₽4 000
Демо 3 дня
Попробовать
Парсинг

Рассылка сообщений в лс

Рассылка сообщений по чатам

Инвайтинг

Чекер номеров

Менеджер аккаунтов
₽0
Парсинг

Рассылка сообщений в лс

Рассылка сообщений по чатам

Инвайтинг

Чекер номеров

Менеджер аккаунтов
Как купить?
В боте TeleSpace Shop можно скачать софт, взять бесплатную демо версию на 3 дня и получить инструкцию. Узнать стоимость и произвести оплату подписки.

Еще в боте можно:
  • Заказать услугу инвайтинга и рассылки, если не хотите сами во всем разбираться
  • Получить консультацию и настройку программы на вашем компьютере
Открыть бот и узнать стоимость
TeleSpace Shop
Отзывы о TeleSpace
Все отзывы взяты из чата проекта
TeleSpace
TeleSpace
TeleSpace
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Индивидуальный предприниматель Чаплыгин Евгений Александрович
ИНН: 782065117385
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