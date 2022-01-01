Данный функционал позволит вам скачать пользователей любого чата. К примеру вы занимаетесь криптовалютой, все что вам нужно, это найти активные чаты, где находится ваша ЦА. Все остальное софт сделает за вас и подготовит удобный список для дальнейшей работы. Собирай контакты с открытых чатов, закрытых чатов - всех кто писал сообщения, комментариев с канала.

Парсинг

Рассылка

В нашем софте ты найдешь разные механики для рассылки сообщений.

1 - Прямая рассылка по личкам пользователей

2 - Рассылка через PostBot

3 - Рассылка через репост. Каждый аккаунт создает канал с которого происходит отправка сообщения, название канала можно настроить под себя Данный метод показывает самые эффективный показатели. Можно отправлять голосовые сообщения, видео в кружочках и многое другое.

Данный функционал проверит, зарегистрирован ли пользователь в телеграм по этому номеру. Допустим вы спарсили номера клиентов из Вконтакте. Чекер проверит, кто из списка использует телеграм. После чего вы сможете сделать рассылку по этим людям. После завершения процесса ты получишь два файла. 1 - файл с логинами для рассылки, 2 - файл логин/номер что упростит работу отдела продаж и повысит эффективность. Да, клиенту лучше звонить, если нужны хорошие продажи

Чекер номеров

Благодаря этой функции ты можешь создавать различные сценарии для своей рассылки.

Пример: Тебе приходит сообщение в личку, Жека привет, как дела? хотел тебе сказать кое что важное, думаю будет полезно. После того, как человек ответит, аккаунт отправит ему второе заготовленное сообщение. Тут все зависит от твоего креатива.

Автоответчик

Эта функция позволит тебе на полном автомате добавлять целевую аудиторию в чаты. Все добавленные люди увидят твое предложение и примут решение, интересно им это или нет?

В первую неделю советуем добавлять не больше 100/200 человек в день. Далее можете увеличивать кол-во добавлений но не более чем 15% от общего числа пользователей чата.